Российская армия уничтожила склад с боеприпасами для ВВС Украины

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по хранилищам авиационных средств поражения украинских ВВС, сообщили представители Министерства обороны РФ. По данным ведомства, склады находились на территории аэродрома Долгинцево, расположенного в Днепропетровской области. Также российским войскам удалось уничтожить склады с авиационным топливом.

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо складов с авиационными средствами поражения и топливом, подразделения ВС России также уничтожили станцию постановки помех «Анклав» в Запорожской области. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В Минобороны РФ подчеркивают, что по состоянию на 2 октября оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по живой силе и военной технике украинской армии в 107 районах.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео с уничтожением украинского самолета российскими летчиками. По данным ведомства, воздушное средство было обнаружено истребителями Су-35С ВКС России в ходе патрулирования.