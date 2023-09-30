Минобороны показало кадры уничтожения украинского самолета в зоне СВО Минобороны: ВКС России уничтожили украинский самолет в небе над зоной СВО

Фото: МО РФ

Российские пилоты на истребителях Су-35С уничтожили украинский самолет в небе над зоной боевых действий. Кадрами с моментом атаки поделилось в Telegram Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что самолет противника был замечен во время патрулирования воздушного пространства.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. <...> Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили два польских истребителя МиГ-29. По данным ведомства, оба самолета потерпели поражение на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Они предназначались для применения западного ракетного вооружения. До этого в российском военном ведомстве сообщали об уничтожении еще одного украинского самолета МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в николаевской области.