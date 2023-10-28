«Ликвидировать США»: правда ли что Россия и Украина ведут тайные переговоры Эксперты объяснили, кто мешает России и Украине договориться о прекращении огня

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В выходные на Мальте намечена встреча по урегулированию украинского конфликта, на которую соберутся эмиссары 60 государств. Близкие к администрации президента Украины Владимира Зеленского эксперты предупредили, что «на Мальте может быть сюрприз», связанный с тайным диалогом с Москвой. Накануне также стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с Григорием Явлинским, предложившим себя в качестве переговорщика в диалоге с Киевом. О том, что возможно ли сейчас прекращение огня в зоне СВО, — в материале NEWS.ru.

Как назвали мальтийскую встречу

Международная встреча по Украине пройдет на Мальте 28–29 октября, заявили в МИД островного государства. На мероприятии, на которое соберутся эмиссары около 60 стран, обсудят украинскую «формулу мира». Переговоры станут продолжением июньской встречи в Копенгагене и августовских переговорах в Джидде. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, соберутся советники глав государств по нацбезопасности. Если верить официальной повестке, участники обсудят продовольственную, энергетическую и ядерную безопасность, гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными с Россией.

Представителей Москвы на остров не пригласили, что придает встрече бесперспективный характер, заявили в МИД РФ. «Не может не вызвать сожаления, что Мальта, на протяжении многих десятилетий делавшая в своей внешнеполитической линии акцент на строгом нейтралитете в военно-политических вопросах, сегодня представляет площадку для сугубо ангажированного и откровенно антироссийского мероприятия, которое не имеет ничего общего с поиском мирного урегулирования украинского кризиса», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

«Мальта может быть с сюрпризом»

24 октября издание The Washington Post выступило с утверждением о том, что Украина и Россия якобы ведут тайные переговоры. По версии издания, несмотря на масштабные боевые действия, две страны договариваются об обмене пленными и телами погибших, а также обсуждают пропуск судов из украинских портов. Американские журналисты допустили, что для переговоров используются посредники из разных стран и организаций, кроме того, диалог поддерживается по телефону.

«Было несколько обнародованных встреч между украинскими и российскими официальными лицами в Стамбуле, но переговоры часто не разглашаются и общее их количество неизвестно», — утверждали в WP.

25 октября киевский политолог Руслан Бортник (близкий к администрации Зеленского, поскольку он выполнял некоторые заказы на аналитику для правительства Украины) сообщил каналу Politeka Online, что тоже располагает сведениями о диалоге с Москвой. «Я не могу сказать, что Украина не ведет негласные переговоры. Так вам намекну. Не по поводу обмена пленными, телами погибших, решения каких-то шкурных вопросов, мелких... Я ничего не могу сказать, но я скажу, что Мальта может быть с сюрпризом», — предупредил политолог.

Пока ни на суше, ни в Черном море никаких признаков прекращения огня не заметно. Так, под Донецком продолжаются бои за Авдеевку. Что касается акватории Черного моря, то как раз за два дня до мальтийской встречи, как сообщило издание «РБК-Украина», Киев приостановил работу морского коридора, используемого для доставки зерна, — из-за угрозы со стороны Москвы. Журналисты ссылаются на Администрацию морских портов Украины.

Обсуждали ли Путин и Явлинский переговоры

Как сообщила пресс-служба партии «Яблоко» в четверг, в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с неформальным лидером этой оппозиционной партии Григорием Явлинским. По данным пресс-службы, главным предметом обсуждения стала необходимость соглашения о прекращении огня в зоне СВО. Явлинский считает, что нужно как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня. По его словам, он готов лично участвовать в них (стоит напомнить, что Явлинский — уроженец Львова). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи.

Как заявил NEWS.ru по этому поводу руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, призыв Явлинского к прекращению огня и запуску мирных переговоров полностью соответствует линии Кремля на признание сложившихся в ходе СВО реалий.

Как напоминает политолог, Москва выступает за то, чтобы оставить в составе РФ новые территории, зафиксировать линию разграничения, тем самым сохранив сухопутный коридор в Крым. «Явлинский ратует за прекращение огня, за сохранение жизни людей. Мне кажется, они сейчас союзники, у них цель одна, хотя аргументы разные», — отметил политолог.

В то же время, по мнению Калачева, Явлинский вряд ли сможет быть переговорщиком на случай диалога с Киевом. «Украинские власти не воспринимают его как независимого игрока. Но появление Явлинского в Кремле говорит, что Москва готова остановиться на имеющихся в ходе СВО приобретениях», — предполагает Калачев.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Григорий Явлинский

Каким может быть «мальтийский сюрприз»

Турецкие эксперты тоже не исключают, что негласный мирный процесс по Украине продолжается, несмотря на масштабные боевые действия. Переговоры имеют шансы на успех при выполнении некоторых условий, заявил NEWS.ru турецкий политолог профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек.

По его мнению, положительную роль в процессе сыграет Турция. «Если Анкара станет ключевым посредником между двумя странами, то она сможет существенно снизить влияние Вашингтона на российско-украинские отношения. Эти страны смогут договориться, даже несмотря на нынешнюю ситуацию военной неопределенности. Им нельзя навязывать планы и интересы Запада, поскольку Россия не отступит от своих требований по украинскому вопросу. Но если влияние Запада на украинский вопрос сохранится, то перспективы решения этого вопроса — плохие», — убежден политолог.

Перинчек привел в пример российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда диалог между сторонами наметился, но Вашингтон «не скрывал своего раздражения по этому поводу». «В итоге была организована провокация в городе Буче, сорвав стамбульские переговоры. Но тот диалог показал, что посредничество Турции при отсутствии вмешательства США может дать надежду на мир», — убежден турецкий политолог.

Диалог Москвы и Киева помог в июле 2022 года, когда в Стамбуле была подписана зерновая сделка.

Но сегодня, считает Перинчек, политические переговоры сильно зависят от расклада сил на фронте, а военная ситуация пока «далека от окончательного разрешения».

«Украина не готова отказаться от покровительства США, но в то же время ее контрнаступление в летнюю кампанию было сорвано. Если Киев исчерпал свои ресурсы, то ему логично сесть за стол переговоров и начать договариваться с Москвой. Пока украинская сторона не спешит это делать. И может наступить момент, что российская армия сама разовьет успешное наступление. Тогда фон для переговоров станет другим», — полагает Перинчек.

Фото: МО РФ

Реакция Китая на переговоры на Мальте

КНР не стала отправлять делегацию на Мальту, сообщило 27 октября агентство Bloomberg. Как пишет издание, «отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта прочного и справедливого мира».

В то же время, Китай принимал участие в предыдущей встрече в Джидде в августе. Как в те дни отметило издание Wall Street Journal, Пекин, который является важнейшим зарубежным союзником России, на тех переговорах предлагал способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения Москвы.

Всевозможные переговоры с участием России вокруг Украины идут, и этот факт никто не скрывает, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов.

«Происходит это на различных уровнях. Например, Эрдоган звонит российскому лидеру, обсуждая возможности заключения новой зерновой сделки. Но не думаю, что идут закулисные переговоры Москвы с Вашингтоном или Киевом. Однако у нас есть много посредников, которые заинтересованы в том, чтобы ускорить достижение договоренностей», — убежден политолог.

Читайте также:

Мирные переговоры в Анкаре: что обсудят, пригласят ли Россию

«Жалкие потуги Киева»: Эрдоган отказал антироссийской «Крымской платформе»

Украине больше не хотят давать вооружение: неужели скоро переговоры