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Приказ сбить российский истребитель в 2015 году отдал глава ВВС Турции

06:02, 23 мая 2021
Фото: MOD Russia/Global Look Press

Инцидент с российским Су-24, который сбили около турецко-сирийской границы в 2015 году, мог произойти по вине командующего Военно-воздушными силами Турции Абидина Юнала. Об этом сообщает Nordic Monitor со ссылкой на данные судебного допроса.

Издание отмечает, что приказ атаковать военные самолёты РФ Юнал отдал подчинённым без предупреждения. При этом он знал, что около турецкой границы появились самолёты РФ.

Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолётах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолёты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате через несколько минут после этого звонка самолёт, пересёкший наше воздушное пространство, был сбит пилотами, — пояснил штаб-полковник Али Дурмуш.

Прежде в Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования. Турецкие ВВС в ноябре 2015 года сбили российский бомбардировщик Су-24. Оба лётчика катапультировались, пилота позже расстреляли боевики.

Ранее стало известно, что комплекты выживания лётчиков Воздушно-космических сил РФ планируют впервые дополнить стрелковым оружием — пистолетом-пулемётом Калашникова (ППК-20) и пистолетом Лебедева компактным (ПЛК). Об этом два источника в авиастроительной отрасли рассказали РИА Новости.

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