Приказ сбить российский истребитель в 2015 году отдал глава ВВС Турции

https://static.news.ru/photo/8a017736-bb73-11eb-aafa-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Инцидент с российским Су-24, который сбили около турецко-сирийской границы в 2015 году, мог произойти по вине командующего Военно-воздушными силами Турции Абидина Юнала. Об этом сообщает Nordic Monitor со ссылкой на данные судебного допроса.

Издание отмечает , что приказ атаковать военные самолёты РФ Юнал отдал подчинённым без предупреждения. При этом он знал, что около турецкой границы появились самолёты РФ.

Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолётах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолёты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате через несколько минут после этого звонка самолёт, пересёкший наше воздушное пространство, был сбит пилотами, — пояснил штаб-полковник Али Дурмуш.

Прежде в Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования. Турецкие ВВС в ноябре 2015 года сбили российский бомбардировщик Су-24. Оба лётчика катапультировались, пилота позже расстреляли боевики.

Ранее стало известно, что комплекты выживания лётчиков Воздушно-космических сил РФ планируют впервые дополнить стрелковым оружием — пистолетом-пулемётом Калашникова (ППК-20) и пистолетом Лебедева компактным (ПЛК). Об этом два источника в авиастроительной отрасли рассказали РИА Новости.