Пригожин рассказал о бунтах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке Пригожин в обращении к Зеленскому рассказал о бунтах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

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Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram обращение предпринимателя Евгения Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, в котором бизнесмен рассказал о бунтах бойцов ВСУ в Донецкой области. По его словам, украинские военные в Часовом Яре и Константиновке бросают оружие и уходят с позиций.

Подарков на 9 Мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные. У вас в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят, — говорится в сообщении.

Пригожин призвал Зеленского и Сырского отвести войска, чтобы украинские солдаты смогли остаться в живых.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он подчеркнул, что это произошло после того, как «музыканты» взяли под свой контроль часть дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, который опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском. Бизнесмен добавил, что украинские силы в городе находятся в оперативном окружении.