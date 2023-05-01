Пригожин поздравил Зеленского с 1 Мая из Соледара

Фото: Евгений Пригожин / Telegram

Евгений Пригожин, Соледар

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале видеообращение предпринимателя Евгения Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, которых он поздравил с 1 Мая. Пригожин записал для них ролик из Соледара.

Владимир Александрович, дорогой, генералу Сырскому тоже мои поздравления с 1 Мая. Из города Соледар в День международной солидарности трудящихся говорю вам поздравления с 1 Мая, и на фоне завода. Мир, труд, май, — сказал Пригожин.

Предприниматель отметил, что 1 мая также отмечается день рождения ЧВК «Вагнер». По его словам, еще в этот день родился боец с позывным Лотос, участвовавший в боях за Соледар. Для того, чтобы лично поздравить его, Пригожин приехал в город.

30 апреля Пригожин рассказал о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Бизнесмен заявил, что под контролем ВСУ в городе остается площадь 2,9 квадратных километра.

Ранее бойцы «Вагнера» впервые показали склады с советским вооружением и боеприпасами, которые были обнаружены в шахтах под Соледаром. Один из «музыкантов» рассказал, что украинские военные при отступлении забрали только самое необходимое им оружие, а оставшийся арсенал заминировали и собирались взорвать, но неправильно соединили цепь для подрыва.