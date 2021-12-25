Приднестровье экстрадировало в США секс-преступника

Сотрудники милиции непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по запросу ФБР задержали и экстрадировали гражданина США. Мужчина подозревается в преступлении сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-центре МВД ПМР.

По словам заместителя министра — начальника криминальной полиции МВД Приднестровья Сергея Сары, ФБР США обратилось за помощью по дипломатическим каналам. Сотрудники бюро попросили помочь установить местонахождение гражданина, подозреваемого в насильственном преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, которое было совершено на территории Америки.

Нами было установлено его место жительства на территории города Тирасполь, были запланированы мероприятия по его задержанию и дальнейшей экстрадиции, — сказал Сергей Сара.

По имеющимся данным, приехавший в Приднестровье американец получил временную регистрацию и устроился на работу. При этом всё время, которое он провёл в стране, он вёл себя «вполне сносно» и ничем не привлекал внимания.

Подозреваемого вычислили в конце лета 2021 года. В США ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее швейцарское Федеральное управление юстиции заявило, что экстрадировало из страны в США российского бизнесмена Владислава Клюшина. Россиянина повезли за океан, поскольку все апелляции защиты были отклонены.