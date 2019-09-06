https://static.news.ru/photo/2c122fe2-d25b-11e9-97fa-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: O Globo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару перенёс операцию по удалению грыжи в частной клинике в Сан-Паулу.

Как следует из приведённого ТАСС сообщения пресс-службы Болсонару, операция продолжалась около двух часов и завершилась успешно. Состояние пациента после хирургического вмешательства стабильно.

Президент Бразилии ранее уже дважды ложился на операционный стол из-за последствий ножевого ранения. Злоумышленник напал на Болсонару во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщал News.ru, Жаир Болсонару демонстративно отказался подписывать законы ручкой французской марки BIC. Президент отдал предпочтение бразильскому бренду Compactor.