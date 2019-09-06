Президент Бразилии Жаир Болсонару перенёс операцию по удалению грыжи в частной клинике в Сан-Паулу.
Как следует из приведённого
Президент Бразилии ранее уже дважды ложился на операционный стол из-за последствий ножевого ранения. Злоумышленник напал на Болсонару во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в сентябре 2018 года.
Как ранее сообщал News.ru, Жаир Болсонару демонстративно отказался подписывать законы ручкой французской марки BIC. Президент отдал предпочтение бразильскому бренду Compactor.