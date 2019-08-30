https://static.news.ru/photo/3b42143e-cbce-11e9-8368-fa163e074e61_660.jpg Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: O Globo/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил отказаться от использования шариковых ручек французского производителя канцелярских товаров BIC. Он решил отдать предпочтение национальному бренду Compactor.

Об этом политик заявил в ходе еженедельной видеотрансляции в Facebook .

Больше никакого BIC, Compactor, потому что BIC — французская, — коротко сказал Болсонару, анонсируя подготовку очередного указа, который должен подписать в конце года.

Как отмечает ТАСС , до этого бразильский лидер неоднократно заострял внимание, что росчерком самой простой шариковой ручки даёт старт масштабным государственным преобразованиям. При этом чаще всего он называл производителя. В большинстве случаев это был BIC, хотя иногда в объективы фото- и видеокамер попадал и Compactor.

После демарша Болсонару посол Франции в Бразилии Мишель Мирайе напомнил, что BIC является одним из крупнейших работодателей в бразильском штате Амазонас.

Вероятно, сотни работающих там человек удивятся тому, что этот факт до сих пор неизвестен президентской администрации, — заявил Мирайе.

Ситуация с ручкой произошла на фоне международного скандала, который разразился несколькими днями ранее. Как писал News.ru, конфликт произошёл из-за публикации в Facebook. Пользователь соцсети разместил фотоколлаж, на котором были изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. Он сравнил телосложение обеих и написал, что понимает, почему глава Франции «преследует Болсонару».

Бразильский президент через свой аккаунт прокомментировал публикацию. «Не смущай парня», — написал он. Это в политическом мире многие расценили как оскорбление Брижит Макрон.