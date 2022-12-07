Президента Перу Кастильо арестовали

Фото: Peruvian Presidential Press / XinHua / Global Look Press

Перуанская полиция задержала президента страны Педро Кастильо на фоне политического кризиса, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции. В своем сообщении представители силовых структур использовали в отношении главы государства формулировку «бывший президент». Поводом для ареста стали обвинения в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Кастильо распустил парламент на фоне голосования о его импичменте.

Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо, — сообщила пресс-служба перуанской полиции.

Несмотря на роспуск парламента и введенный комендантский час, парламентарии собрались и приняли решение об отставке президента. Кресло президента впервые в истории Перу заняла женщина, бывший вице-президент, Дина Болуарте.

Ранее в ходе обращения к нации, Кастильо заявил о реорганизации системы правосудия, в том числе органов судопроизводства, прокуратуры и Конституционного суда Перу. По его словам, решение о роспуске парламента принято с целью восстановления правового демократического государства.