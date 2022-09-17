Президент ЮАР подверг критике американский закон против России Президент ЮАР Рамафоса раскритиковал антироссийский закон из-за вреда для Африки

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил обеспокоенность одной из законодательных инициатив Вашингтона, нацеленных против Москвы. По словам южноафриканского лидера, которые приводит РИА Новости, эта инциатива может иметь «нежелательные последствия» для африканского континента. При этом он подчеркнул, что и США, и Россия являются стратегическими партнерами ЮАР.

И США, и Россия являются стратегическими партнерами Южной Африки. <...> Мы поэтому обеспокоены возможными последствиями для африканского континента, если законопроект «О противодействии злонамеренным российским действиям» будет принят в США. Закон может иметь нежелательные последствия в виде наказания африканского континента за усилия, направленные на стимулирование развития и роста, — сказал Рамафоса, который в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне.

Ранее официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела сообщил, что республика не хочет вводить санкции против России. По его словам, государство придерживается «взвешенной и сбалансированной» позиции по ситуации с конфликтом на Украине.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Африке заявил, что Россия виновна в том, что перед странами Африки во весь рост встала угроза массового голода, и Москва активно использует политику «разделяй и властвуй», играя на противоречиях между странами континента.