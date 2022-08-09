Все хотят маму-Африку: Блинкен пугает Москвой жителей Черного континента Вашингтон обвинил Москву в том, в чем Москва обычно обвиняла Запад -- в неоколониализме в отношении народов Черного континента

Фото: Ddp Imageshannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Россия виновна в том, что перед странами Африки во весь рост встала угроза массового голода, и Москва активно использует политику «разделяй и властвуй», играя на противоречиях между странами континента. Такие обвинения озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, который в настоящее время совершает турне по Черному континенту с остановками в ЮАР, Демократической Республике Конго (ДРК) и Руанде. NEWS.ru попытался понять, ощущают ли на себе африканцы эксплуатацию со стороны России и отличается ли чем-то подход к Африке у стран Запада.

Свою заботу о свободе африканских народов от эксплуатации со стороны русских глава американской дипломатии выразил во время поездки в страну, где черный расизм является (наряду с соседней Зимбабве) официальной политикой правящей партии АНК с самого момента прихода её к власти в Южно-Африканской Республике.

Выступая в университете Претории, Блинкен напирал на то, что российский «неоколониализм» ничем не лучше традиционного европейского, но обошел молчанием активное проникновение на Африканский континент Китая. При этом глава Госдепартамента представлял сами Соединенные Штаты — как образец в отношении африканцев.

США никогда не будут диктовать, какой выбор делать странам Африки. И никто иной не должен делать это. Но и страны Африки должны защищать международный порядок, в создании которого они принимали активное участие. Защищать свое право на независимость, суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность границ,—утверждал он.

После этих достаточно очевидных утверждений Блинкен переключился на ситуацию на Украине, приведя борьбу её народа за вышеперечисленные принципы в качестве примера того, как следует поступать и африканцам в отношениях с Москвой.

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Правда, в африканской аудитории такие призывы имеют второе дно, которое писавшие Блинкену его речь спичрайтеры, очевидно, не заметили. У многих стран Африки у самих в этом смысле рыльце в пуху, и территориальные и межэтнические конфликты между ними тянутся десятилетиями, а число жертв на порядки превышает количество погибших в ходе спецоперации на Украине. Самым кровавым внутриафриканским конфликтом стала война между коалициями во главе с Демократической Республикой Конго с одной стороны и Руандой — с другой. Именно в эти две страны Блинкен намерен отправиться после окончания визита в ЮАР.

В самих африканских столицах, в отличие от госсекретаря США, эту двусмысленность ощущают на интуитивном уровне, даже если лично Энтони Блинкен не замечает, что его обвинения в адрес России многие африканцы могут примерить на себя. Это отражается в позиции, которую ряд стран Африки заняли в отношении российско-украинского противостояния: для их лидеров, а тем более для населения, это выяснение отношений между двумя белыми нациями, и черные народы не питают эмоциональной привязанности ни к одному из них. Тем более что и Россия, и Украина еще на памяти нынешнего поколения были частями одного и того же СССР, и поэтому с точки зрения африканцев их конфликт выглядит как гражданская война, наподобие тех, которые много лет не прекращаются в Конго, Судане, Нигерии, Западной Сахаре.

Поэтому не из-за какой-то особой любви к России, а в силу объективной равноудаленности и от Москвы, и от Киева почти два десятка африканских стран (в том числе ЮАР) воздержались при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей Россию. Для Москвы, впрочем, и такая позиция стран Черного континента выглядит привлекательной: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который 23–27 июля съездил в собственное турне в Египет, Эфиопию, Уганду и Конго («маленькое», для отличия от «большой» ДР Конго), назвал их поведение «ответственным». Глава МИД РФ при этом напомнил африканцам историю их многовекового колониального угнетения европейскими державами.

Ни Россия, ни Китай, ни США никогда не имели колоний на континенте. Однако практика «треугольной торговли» черными рабами, тянувшаяся не одно столетие, и в которой Америка была главным покупателем живого товара, въелась в генетическую память народам Африки. А за последние пару лет африканцы столкнулись с неравномерным распределением «белыми» странами вакцин от COVID-19.

Это причины, почему в Африке достаточно прохладно воспринимают как лесть, так и лекции главного американского дипломата, равно как и его попытки представить РФ в качестве нового колонизатора, а ЧВК Вагнера как её экспедиционный корпус (компания засветилась в Мали и ЦАР, и правозащитная организация Human Rights Watch в мае 2022 года обвинила вагнеровцев в военных преступлениях в этих странах). Об этом NEWS.ru рассказала профессор из Кейптауна Ирина Филатова.

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В Африке очень подозрительно относятся к белым странам вообще, поскольку национализм и черный расизм во многих из них институционализирован. Но все-таки для россиян здесь нередко «делают скидку», но это не столько заслуга современной РФ, сколько историческая память о периоде, когда Советский Союз оказывал молодым независимым государствам реальную помощь. К тому же от того периода у африканцев остался некий «аромат социализма», который даже после распада мировой социалистической системы продолжает казаться для многих из них более привлекательным, чем западные ценности. Ирина Филатова заслуженный профессор Университета Квазуло-Натал (Кейптаун, ЮАР)

При этом Блинкен признаёт, что во многих африканских странах самих не всё в порядке с демократией и правами человека. Но, подчеркивает он, защищать эти институты с помощью иностранных наёмников в США считают неприемлемым. Взамен госсекретарь предложил африканским правительствам полагаться на помощь Вашингтона (чем одно принципиально лучше другого для африканцев, Блинкен не уточнил).

Зато он обратил внимание на то, что грозящий миллионам африканцев голод вызван блокадой украинских морских портов российскими военными кораблями, из-за чего в течение нескольких месяцев было невозможно вывезти пшеницу и другое продовольствие на мировые рынки. По оценкам Всемирного банка, прекращение поставок поставило под угрозу продовольственную безопасность около 40 млн жителей Африки. Еще до начала конфликта на Украине ООН оценивала число африканцев, живущих на грани голода, в 193 миллиона.

Помимо Лаврова и Блинкена за последние недели в Африку наведался президент Франции Эммануэль Макрон — для него, в отличие от двух первых политиков, такая поездка носит отчасти характер инспекции положения дел в бывших колониях. На правах бывшей метрополии Макрон позволил себе заявления, которые остерегались делать американский и российский визитёры: он прямо обвинил правительства африканских стран в лицемерии: якобы те не присоединяются к всемирной антироссийской коалиции из опасений потерять поставки продовольствия. Макрон, как затем и Блинкен, пообещал, что Париж всегда готов прийти на помощь африканским странам.