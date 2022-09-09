ЮАР заявила об отказе вводить санкции против России

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Претория

Официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил, что республика не хочет вводить санкции против России. Государство придерживается «взвешенной и сбалансированной» ситуации по Украине, сообщают «Известия».

Нет, не будет никакого изменения, никаких санкций. ЮАР проводит независимую внешнюю политику, которая не подвержена влиянию других стран. Наша внешняя политика исходит из наших национальных интересов, а не внешнего давления, — сказал он в интервью изданию.

Предстоящий визит президента республики Сирила Рамафосы в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом 16 сентября также не повлияет на отношения Москвы и Претории, отметил дипломат. Тем не менее, некоторые компании в ЮАР отказались от сотрудничества с Россией на фоне западных санкций, о чем газете сообщили в российском посольстве. Москва рассчитывает, что Претория на государственном уровне и впредь будет придерживаться сбалансированной линии.

США и Евросоюз неоднократно призывали ЮАР проявить позицию в отношении конфликта на Украине. Американский консул в Кейптауне Тед Заскелл еще в марте потребовал от властей страны ужесточить подход к России. Госсекретарь США Энтони Блинкен в августе сообщил о разочаровании Белого дома тем, что Южная Африка и большая часть континента отказались следовать примеру США в осуждении действий России.

ЮАР оказалась в числе 16 африканских стран, которые в марте воздержались от голосования по резолюции ООН, осуждающей «агрессию России на Украине. В мае президент страны Сирил Рамафоса заявил, что даже те страны, которые являются сторонними наблюдателями и не участвуют в происходящем на Украине, «также пострадают от санкций», которые были введены против России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Африке заявил, что Россия виновна в том, что перед странами Африки во весь рост встала угроза массового голода, и Москва активно использует политику «разделяй и властвуй», играя на противоречиях между странами континента.