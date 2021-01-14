Президент Турции привился от коронавируса

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прошёл вакцинацию от COVID-19. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Я тоже вакцинирован, — написал глава государства, сопроводив свои слова смайликом.
Прививку Эрдоган сделал в городской больнице Анкары,
Накануне стало известно, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа привился китайским препаратом СoronaVaс и тем самым дал старт вакцинации в стране. По словам главы ведомства, Анкара, помимо СoronaVaс, намерена закупить несколько миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech.
Согласно данным Университета Джонса Холпкинса, в Турции за время пандемии заразились коронавирусом более 2,3 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 23,3 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что Турция и Россия обсуждают совместное производство вакцины «Спутник V». Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в конце декабря заявил, что соответствующая работа «идёт в нормальном русле».