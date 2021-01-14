Президент Турции привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/30c40f92-5680-11eb-9729-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Recep Tayyip Erdoğan/t.me

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прошёл вакцинацию от COVID-19. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Я тоже вакцинирован, — написал глава государства, сопроводив свои слова смайликом.

Прививку Эрдоган сделал в городской больнице Анкары, сообщает телеканал NTV. При этом не уточняется, какую именно вакцину получил президент.

Накануне стало известно, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа привился китайским препаратом СoronaVaс и тем самым дал старт вакцинации в стране. По словам главы ведомства, Анкара, помимо СoronaVaс, намерена закупить несколько миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech.

Согласно данным Университета Джонса Холпкинса, в Турции за время пандемии заразились коронавирусом более 2,3 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 23,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция и Россия обсуждают совместное производство вакцины «Спутник V». Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в конце декабря заявил, что соответствующая работа «идёт в нормальном русле».