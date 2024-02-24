Президент Сирии похвалил героизм и мужество ВС России Башар Асад: ВС России демонстрируют высокую эффективность в защите своей страны

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Башар Асад и Владимир Путин

Президент Сирии Башар Асад в послании российскому лидеру Владимиру Путину, приуроченном ко Дню защитника Отечества, заявил, что высоко ценит героизм и мужество российских вооруженных сил, проявленные в войне против терроризма на сирийской территории, текст обращения цитирует Damask-SANA. Также политик сказал, что ВС РФ демонстрируют высокую эффективность в защите своей страны.

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества и через Вас передаю свои поздравления доблестному российскому военному ведомству, которое демонстрирует высокую эффективность в защите России и ее национальных интересов, — отметил сирийский президент.

Башар Асад также подчеркнул, что «великие завоевания, достигнутые на местах», являются одним из аспектов эффективного сотрудничества, связывающего военные ведомства двух стран.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко подарила Путину на 23 февраля перчатки, так как он часто выходит на улицу без них и без шапки. Она сказала, что президента надо беречь, так как его здоровье — здоровье всей страны.

По случаю празднования Дня защитника Отечества российский лидер и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись посланиями. Глава государства отметил, что Россия гордится героическими страницами истории страны и бессмертными подвигами многих поколений предков. Предстоятель пожелал Путину здоровья и щедрой божией помощи в служении на своем посту.