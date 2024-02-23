Путин и патриарх Кирилл обменялись поздравлениями по случаю 23 Февраля

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества, он пожелал главе РПЦ здоровья, успехов и всего самого доброго, соответствующее письмо опубликовано на сайте РПЦ. Патриарх также поздравил главу государства и пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа, щедрой помощи божией и успехов «в служении на высоком посту президента России».

Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, бессмертными подвигами многих поколений предков, которые на полях сражений отстаивали свободу и независимость Родины, — говорится в письме Путина.

В свою очередь священнослужитель выразил российскому лидеру благодарность за внимание к вопросам развития церковно-государственного диалога, направленного на утверждение идеалов добра и справедливости, любви и милосердия. Кроме того, он упомянул «подвиг воинов, героически сражающихся на рубежах России».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации. Он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач в ходе проведения спецоперации. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.

Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества назвал солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине, подлинными народными героями. Он подчеркнул, что бойцы сражаются за правду и защищают страну.