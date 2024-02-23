«Воюете вы достойно»: Шойгу вручил участникам СВО госнаграды Шойгу вручил госнаграды участникам СВО за образцовое выполнение задач

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу вручил государственные награды

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Во время вручения он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач в ходе проведения спецоперации. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.

Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами, — сказал Шойгу во время мероприятия.

Ранее Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в ходе СВО российские военные, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, надежно обеспечивают суверенитет и безопасность государства.

В свою очередь президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества назвал солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине, подлинными народными героями. Он подчеркнул, что бойцы сражаются за правду и защищают страну.