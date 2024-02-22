В Совфеде рассказали, кто на самом деле достоин поздравлений 23 февраля Сенатор Бондарев: поздравлять с 23 Февраля нужно только тех, кто служил родине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

За время проведения СВО сам собой решился вопрос о том, кто по-настоящему достоин чествования в День защитника Отечества, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Виктор Бондарев. По его мнению, сегодня было бы странным поздравлять и дарить подарки тем, кто не служил в армии России, уклонился от службы или покинул родину в период мобилизации.

Участники СВО в первую очередь достойны поздравлений, ведь они именно сейчас сражаются за будущее России. Конечно, не стоит забывать и о ветеранах ВОВ, а также участниках многочисленных интернациональных войн и тех, кто воевал в первую и вторую чеченские войны. Надеюсь, что со временем в обществе окончательно утвердится представление о том, что в этот день стоит чествовать только тех, кто реально служит или служил родине, — считает сенатор.

По мнению Бондарева, поздравить защитников можно как на словах, так и скромным подарком. Он добавил, что тем, кто сейчас сражается на полях спецоперации, лучше всего дарить то, что необходимо им в первую очередь.

Подойдут кофе, шоколад, сухой дезодорант, станки для бритья, гель/пенка для бритья и после бритья, теплые носки и даже маленькая мягкая игрушка — она напоминает о доме и семье. С праздником всех, кто причастен к защите нашей великой державы! Здоровья вам, сил, терпения и мужества! — сказал сенатор.

Ожидается, что в День защитника Отечества российских военнослужащих поздравит президент Владимир Путин — эти планы главы государства уже анонсировали в Кремле. Однако в каком конкретно формате это будет сделано, пока неизвестно.