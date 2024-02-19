Песков заявил, что Путин поздравит военнослужащих с 23 Февраля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравит российских военнослужащих с 23 Февраля, формат поздравления Кремль пока не уточняет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что подобное поздравление является регулярным, пишет ТАСС.

Путин это делает ежегодно. Будет поздравлять их, конечно же, и сейчас, — сказал представитель Кремля.

17 февраля Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль поздравил российских военных с успехом. Как отметил Песков, глава государства назвал случившееся «важной победой».

Ранее Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что в условиях развязанной против России гибридной войны перед Министерством иностранных дел РФ стоят непростые задачи. Глава государства отметил, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка.

Кроме того, президент поздравлял и российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздником Белого месяца. Он отметил, что буддисты России хранят нравственное и духовное наследие предков.