Шойгу поздравил военных с Днем защитника Отечества

Фото: kremlin.ru

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества, передает пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что сегодня, в ходе СВО, наши воины, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, надежно обеспечивают суверенитет и безопасность государства.

Во все времена наши воины верой и правдой служили Отчизне, доблестно отстаивали свободу и независимость родной земли, — добавил Шойгу.

Ранее глава Министерства обороны лично наградил участников специальной военной операции на Украине, которые проявили мужество и героизм, выполняя боевые задачи. Российским бойцам вручили медали «Золотая звезда» Героя России. Шойгу обратился к военнослужащим с поздравительной речью и выразил им благодарность за образцовое выполнение задач на фронте, а также пожелал успехов в дальнейшей службе. Кроме этого, российский министр вручил военным ВС РФ погоны высших офицеров.

До этого Шойгу заявил о выполнении всех планов по комплектованию армии и флота в 2023 году. Их численность была доведена до 1,15 млн военнослужащих. Министр уточнил, что были полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, а также четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.