Участники СВО получили «Золотые звезды» Героев России Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам СВО за героизм и мужество

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу лично наградил участников специальной военной операции на Украине, которые проявили мужество и героизм, выполняя боевые задачи, сообщила пресс-служба ведомства. Российским военнослужащим вручили медали «Золотая звезда» Героя России.

Шойгу обратился к бойцам с поздравительной речью и выразил им благодарность за образцовое выполнение задач на фронте, а также пожелал успехов в дальнейшей службе. Кроме этого, российский министр вручил военным ВС РФ погоны высших офицеров.

Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Уверен, что они не последние, потому как абсолютно убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству, — заявил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил России. Торжественная церемония проходила на аэродроме Чкаловский в Московской области. Глава государства также передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в главном храме ВКС России — Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.