Стало известно, что Матвиенко подарила Путину на 23 Февраля Матвиенко на 23 Февраля подарила Путину перчатки

Фото: council.gov.ru

Валентина Матвиенко

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале отрывок интервью со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в котором та обещает подарить президенту РФ Владимиру Путину перчатки. В беседе с Зарубиным она посетовала на то, что глава государства нередко появляется на улице без перчаток и шапки. Матвиенко отметила, что здоровье главы государства необходимо беречь. Зарубин уточнил, что Путину подарили две пары шерстяных перчаток, связанных вручную, и тактические зеленые перчатки, которые были пошиты на фабрике.

Я сказала, Владимир Владимирович, я Вам подарю перчатки, без них очень холодно на улице. <...> Ну вот надо беречь президента. Его здоровье — здоровье нашей страны, — сказала председатель Совфеда.

Ранее Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества, он пожелал главе РПЦ здоровья, успехов и всего самого доброго. Патриарх также поздравил главу государства и пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа, щедрой помощи божией и успехов «в служении на высоком посту президента России».

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации. Он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач в ходе проведения спецоперации. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.