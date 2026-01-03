Новый год — 2026
03 января 2026 в 10:26

Президент Колумбии призвал собрать срочное заседание ООН

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х призвал созвать срочное заседание ООН и ОАГ (организация американских государств). Это связано с ударами США по Каракасу.

ОАГ и ООН должны немедленно встретиться, — написал Петро.

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. В некоторых районах города отключилось электричество. Взрывов было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.

До этого сообщалось, что в начале декабря американские спецслужбы впервые атаковали цель на территории Венесуэлы. Удар беспилотником ЦРУ был нанесен по отдаленному причалу. В Белом доме считают, что этот объект использовался преступной группировкой Tren de Aragua для наркотрафика.

Кроме того, ВС США 29 декабря осуществили силовую операцию против одного из судов в международных водах. Целью удара стал корабль, принадлежащий, по данным разведки, террористическим организациям, занимающимся перевозкой наркотиков. Операция была проведена по указанию военного министра Пита Хегсета совместной оперативной группой «Южное копье».

