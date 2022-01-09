Президент Киргизии допустил участие граждан в беспорядках в Казахстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров допустил возможность того, что некоторые граждане республики могли принять участие в митингах в Казахстане. По его словам, в стране находится много киргизов, приехавших на заработки. Его слова приводит ТАСС.

В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях, — сообщил Жапаров.

Он уточнил, что власти Киргизии владеют полной информацией о происходящем в соседней республике. В частности, как только появились сообщения о музыканте Викраме Рузахунове, которого задержали, соответствующим министерствам были отданы распоряжения сделать всё возможное, чтобы вернуть гражданина Киргизии на родину.

Ранее казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. На его лице видны следы побоев. Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова и не верят в его слова, которые, как они считают, были сказаны под давлением.

После этого у посольства Казахстана в киргизской столице Бишкек прошёл митинг с требованием освободить задержанного в Алма-Ате джазового музыканта Викрама Рузахунова. Участие в нём приняли около 150 человек.