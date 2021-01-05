Президент Казахстана ответил на слова депутата Госдумы о территории страны

https://static.news.ru/photo/fd2b2a48-4f7d-11eb-b531-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Территорию Казахстану никто не дарил, а народ жил там на протяжении веков. Об этом написал президент страны Касым-Жомарт Токаев в статье, опубликованной в газете Egemen Qazaqstan.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что территория Казахстана — это большой подарок от России. Это вызвало бурный резонанс.

Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом, — отметил Токаев.

По его словам, народ жил на этих землях ещё во времена Золотой Орды, Тюркского ханства и при гуннах и саках. Он добавил, что у страны нет территориальных споров с соседями.

Однако он призвал официально и публично противостоять «некоторым иностранцам», сомневающимся в территориальной целостности страны и критикующим добрососедские отношения. Но делать это нужно «сдержанно».

Ранее МИД Казахстана передал ноту российской стороне в связи с высказыванием российского парламентария. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участившиеся провокационные высказывания отдельных российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб дружеским отношениям между государствами.

В МИД также отметили, что участившиеся провокационные высказывания отдельных российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб дружеским отношениям между государствами.

Как писал NEWS.ru, Никонов объяснил, что своим заявлением имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.