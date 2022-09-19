Президент Ирана заявил о сближении стран благодаря санкциям

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Эбрахим Раиси

Cтавка Соединенных Штатов на политику санкций лишь сближает государства, которые подверглись применению подобных мер, заявил в интервью телекомпании CBS президент Ирана Эбрахим Раиси. По его словам, в дальнейшем санкционная политика такого рода обречена на провал.

Санкции введены [Cоединенными Штатами] в отношении ряда стран. Поступая таким образом, они сближают [такие государства], укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными, — отметил президент.

Ранее доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Белов заявил, что недавнее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) является очередным прорывом международной блокады, которую выстроили США после 1979 года. Своим вступлением в организацию Иран сможет определять политику в Евразии и положить предел расширению НАТО на восток.

Еще одной причиной вступления Ирана в ШОС в качестве постоянного члена являются проблемы безопасности, учитывая давление США вокруг иранской ядерной сделки. Тегеран получает дополнительные гарантии своей безопасности, находясь в рядах стран, которые официально обладают ядерным оружием. Это может быть полезно для дальнейших переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и пойдет на пользу региональной безопасности, считает эксперт.