Союз Ирана и ШОС назвали концом расширению НАТО на восток Политолог Белов: вступив в ШОС, Иран говорит стоп расширению НАТО на восток

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Став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Иран получит право решающего голоса по повестке дня организации, это утверждение страны как важного игрока евразийской системы международных отношений, заявил в беседе с NEWS.ru доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Белов. По его словам, для Тегерана участие в ШОС является очередным прорывом международной блокады, которую выстроили США после 1979 года. Своим вступлением в организацию Иран сможет определять политику в Евразии и говорит стоп расширению НАТО на восток.

Для Ирана это означает участие в новой архитектуре международных отношений. Тегеран хочет быть среди тех, кто находится в первых рядах. Это означает статусность субъекта международных отношений, а не просто участника данного процесса, — объяснил Белов.

Еще одной причиной вступления Ирана в ШОС в качестве постоянного члена являются проблемы безопасности, учитывая давление США вокруг иранской ядерной сделки. Тегеран получает дополнительные гарантии своей безопасности, находясь в рядах стран, которые официально обладают ядерным оружием. Это может быть полезно для дальнейших переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и пойдет на пользу региональной безопасности, считает эксперт.

Иран открывает окно возможностей для реализации евразийский транспортных мостов, речь идет о МТК Север— Юг и «Один пояс — один путь». Тегеран показывает, что можно вступать в объединения и договариваться путем диалога на основе взаимных интересов. Шанхайский дух со вступлением Ирана в моем понимании должен распространиться на Ближний Восток. Это будет возможным ответом военно-политическому блоку AUKUS. Иран говорит стоп расширению НАТО на восток, — подытожил Белов.

Иран приняли в ШОС 15 сентября. Генеральный секретарь организации Чжан Мин заявил, что положение Исламской Республики Иран в регионе как мощной и стабильной страны важно для объединения.