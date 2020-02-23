https://static.news.ru/photo/40377df2-563f-11ea-b9aa-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением касательно американских санкций. Он сравнил их с коронавирусом.

Санкции США – как коронавирус, страха от них больше, чем показывает реальность, — заявил Рухани.

На сегодняшний день в Иране обнаружили 43 случая заражения. Из них восемь закончились смертельно.

Как ранее писал NEWS.ru, Белый дом расширил санкции против Тегерана. Теперь активы многих иранских чиновников заморожены на территории США. Любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций. ООН назвала такие действия незаконными.