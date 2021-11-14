Президент ФРГ призвал граждан «не стесняться» памяти о нападении на СССР

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан не стыдиться воспоминаний, касающихся нападения немецкой армии на СССР в 1941 году. Политик в ходе выступления в бундестаге, которое было посвящено Всенародному дню скорби или (в Германии) дню памяти жертв войн и государственного насилия, он объяснил, что на 80-й годовщине нападения вермахта многие немцы признали, что места, где проходили бои и совершались военные преступления, «для них ничего не значат», передаёт РИА Новости.

По его словам, люди забыли места преступлений, упомянув при этом Катынь и западноукраинский город Мизоч. «Опыт двух мировых войн», сформировавшие вину и стыд в немецком народе, могли повлиять на это.

Принятие ответственности за нашу историю не должно означать уклонение от конфронтации с конфликтами настоящего и с теми, кто несёт здесь самую тяжёлую и самую трудную ответственность. Это ещё одна причина того, почему этот день, Всенародный день скорби, является важным днём. Мы должны преодолеть безмолвие, в том числе безмолвие многих слоёв общества по отношению к нашей армии. Это сегодняшняя миссия, — подчеркнул Штайнмайер.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила о том, что в октябре 1941 года Сталин устроил в Москве громкий приём в честь двух западных магнатов: британского лорда Бивербрука и американца Аверелла Гарримана. Гостям подавались икра, дичь, жареные поросята, мороженое, коньяк, водка и вино. В то же время к Москве прорывались гитлеровские танки.