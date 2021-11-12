Газета Die Welt рассказала о пирах Сталина в осаждённой нацистами Москве

Немецкая газета Die Welt сообщила о том, что в октябре 1941 года Сталин устроил в Москве громкий приём в честь двух западных магнатов: британского лорда Бивербрука и американца Аверелла Гарримана. Гостям подавались икра, дичь, жареные поросята, мороженое, коньяк, водка и вино. В то же время к Москве прорывались гитлеровские танки.
Авангард немецкой армии в октябре 1941 года находился в Орле, линия обороны Москвы оказалась прервана. Однако приём был чрезвычайно важен, так как на нём
Как пишет издание, в ходе встречи Бивербрук постоянно шутил по поводу Михаила Калинина, а Сталин «беспрерывно пил спиртное из маленькой рюмки». Также гостям показали два фильма.
Ранее сообщалось, что главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов порекомендовал президенту России Владимиру Путину напугать граждан государства «чучелом Сталина».