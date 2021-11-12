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Венедиктов предложил Путину попугать россиян сталинской жестокостью

15:16, 13 ноября 2021
Венедиктов предложил Путину попугать россиян сталинской жестокостью Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов порекомендовал президенту России Владимиру Путину напугать граждан государства «чучелом Сталина». Об этом зампредседателя Общественной палаты столицы заявил в рамках эфира на «Эхо Москвы».

Конечно, Путин считает себя наследником Российской империи, а не сталинского Советского союза, но попугать Сталиным или чучелом Сталина, это почему нет? Надо шугануть, попугать, иногда показать, насколько мы жестоки, — отметил Венедиктов.

Ранее писательница и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии. Своё решение она приняла в знак протеста против попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иноагентом).

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