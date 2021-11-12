Венедиктов предложил Путину попугать россиян сталинской жестокостью
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:16, 13 ноября 2021
Алексей ВенедиктовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов порекомендовал президенту России Владимиру Путину напугать граждан государства «чучелом Сталина». Об этом зампредседателя Общественной палаты столицы заявил в рамках эфира на «Эхо Москвы».
Конечно, Путин считает себя наследником Российской империи, а не сталинского Советского союза, но попугать Сталиным или чучелом Сталина, это почему нет? Надо шугануть, попугать, иногда показать, насколько мы жестоки, — отметил Венедиктов.
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