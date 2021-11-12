Венедиктов предложил Путину попугать россиян сталинской жестокостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер пообещал раздавать деньги всем, кто привьётся от коронавируса, а каждому 5000-му вакцинированному дарить котёнка. Об этом народный избранник написал в своём Instagram-аккаунте.

Объявляю конкурс до конца года: каждому десятому, кто вакцинировался, начиная с сегодня, сообщил и подтвердил мне, скидываю на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200...