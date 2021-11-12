Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии из-за ситуации с «Мемориалом»

Писательница и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии. Как сообщила она на своей на странице в Facebook, это решение она приняла в знак протеста против попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иноагентом).

У меня сейчас отбирают «Мемориал», память об осуждённых и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей, — говорится в сообщении писательницы.

Она добавила, что отказывается от звания лауреата Госпремии, потому что ей вручал значок президент России Владимир Путин за пьесу, посвящённую тем, кто не вернулся из лагерей, за память о них.

Государственную премию России в области литературы и искусства Петрушевская получила в 2002 году.

Ранее Генпрокуратура РФ попросила ликвидировать международную организацию «Мемориал». Верховный суд рассмотрит вопрос 25 ноября. Отмечается, что в качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об иностранных агентах, а именно отсутствие маркировки у материалов организации. В самой организации заявили, что это решение является политическим, поскольку организация занимается историей политических репрессий и защитой прав человека.

В Еврокомиссии выразили сожаление в связи с решением ликвидировать «Мемориал» и призвали российские власти отменить его. Данный шаг также осудил временный глава МИД ФРГ Хайко Маас.