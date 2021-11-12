Еврокомиссия призвала Россию отменить решение о ликвидации «Мемориала»

Еврокомиссия выражает сожаление в связи с решением ликвидировать общества «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом) и призывает российские власти отменить его, сообщил на брифинге представитель пресс-службы ЕК Петер Стано, которого цитирует РИА Новости. Данный шаг также осудил временный глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Мы глубоко сожалеем об этом решении. Мы призываем власти отменить этот шаг, — сказал Стано.

Временный глава МИД ФРГ Хайко Маас также осудил решение по «Мемориалу», опубликовав заявление на сайте министерства. По его словам, сама идея о его закрытии « должна потрясти любого, кто знает о многолетней приверженности этой организации правам человека и изучению политической тирании».

Ранее Генпрокуратура РФ попросила ликвидировать международную организацию «Мемориал». Верховный суд рассмотрит вопрос 25 ноября. Отмечается, что в качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об иностранных агентах, а именно — отсутствие маркировки у материалов организации. В самой организации заявили, что это решение является политическим, поскольку организация занимается историей политических репрессий и защитой прав человека.