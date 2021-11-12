Еврокомиссия призвала Россию отменить решение о ликвидации «Мемориала»
Сергей Князев
Сергей Князев
16:26, 12 ноября 2021
Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press
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Еврокомиссия выражает сожаление в связи с решением ликвидировать общества «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом) и призывает российские власти отменить его, сообщил на брифинге представитель пресс-службы ЕК Петер Стано, которого цитирует РИА Новости. Данный шаг также осудил временный глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Мы глубоко сожалеем об этом решении. Мы призываем власти отменить этот шаг, — сказал Стано.
Временный глава МИД ФРГ Хайко Маас также осудил решение по «Мемориалу», опубликовав заявление на сайте министерства. По его словам, сама идея о его закрытии «должна потрясти любого, кто знает о многолетней приверженности этой организации правам человека и изучению политической тирании».
Ранее Генпрокуратура РФ попросила ликвидировать международную организацию «Мемориал». Верховный суд рассмотрит вопрос 25 ноября. Отмечается, что в качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об иностранных агентах, а именно — отсутствие маркировки у материалов организации. В самой организации заявили, что это решение является политическим, поскольку организация занимается историей политических репрессий и защитой прав человека.