Генпрокуратра подала иск о ликвидации «Мемориала»

Генпрокуратура РФ просит ликвидировать международную организацию «Мемориал» (признана в России иностранным агентом), Верховный суд рассмотрит вопрос 25 ноября. Об этом сообщается на сайте общества.

Отмечается, что в качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно — отсутствие маркировки у материалов организации. Согласно законодательству, организация, включённая в реестр иностранных агентов, должна сообщать об этом статусе во всех сообщениях, «распространяемых через средства массовой информации и (или) с использованием сети Интернет».

Это политическое решение об уничтожении общества «Мемориал» — организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека, — прокомментировали решение на сайте организации.

В пресс-службе Верховного суда РИА Новости подтвердили информацию о том, что рассмотрение вопроса о ликвидации «Мемориала» состоится 25 ноября. Там добавили, что документ поступил в суд два дня назад.

Ранее Тверской районный суд Москвы назначил штраф центру «Мемориал», так как в запросе организации в МИД не было указания на её иноагентский статус. Правозащитники должны выплатить 300 тысяч рублей. Организации вменили вину по статье о направлении в госорганы материалов без указания на наличие статуса иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).