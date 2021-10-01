Центр «Мемориал» оштрафовали из-за запроса в МИД

Тверской районный суд Москвы назначил штраф центру «Мемориал» (признан властями РФ иноагентом), так как в запросе организации в МИД не было указания на её иноагентсткий статус. Правозащитники должны выплатить 300 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе центра. Об этом пишет «Медиазона» (признана властями РФ иноагентом).

Организации вменили вину по статье о направлении в госорганы материалов без указания на наличие статуса иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Причиной стал запрос в Министерство иностранных дел по делу туркменского блогера Розгельды Чолиева (он пытался получить в России убежище и провёл 21 день в Шереметьево, однако после предоставления соответствующего статуса его вынудили покинуть страну). Глава Центральноазиатской программы «Мемориала» Виталий Пономарёв направил материал через электронную приёмную ведомства, но не указал, что его организацию признали иноагентом.

Согласно законодательству, организация, включённая в реестр иностранных агентов, должна сообщать об этом статусе во всех сообщениях, «распространяемых через средства массовой информации и (или) с использованием сети Интернет».

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.