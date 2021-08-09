Президент Абхазии заявил о военной угрозе со стороны Грузии

Сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии до сих пор не снят с повестки стран НАТО и Грузии. Слова президента Абхазии Аслана Бжании приводит ТАСС.

Во время посещения Цхинвала глава Абхазии призвал обратить внимание на недавние учения зарубежных стран в Чёрном море. По его словам, военным нужно сохранить концентрацию на случай перехода к более жёсткому сценарию развития событий и готовиться к возможным последствиям отработки подобного рода манёвров со стороны зарубежных государств.

Однако Бжания выразил надежду на мирное урегулирование конфликта, начавшегося летом 2008 года в связи с наступлением на Цхинвал грузинских войск.

<....> Хотелось бы, чтобы все было мирно, мы настроены таким образом. Но мы должны быть во всеоружии и готовимся к последствиям такого рода учений. Посмотрим, к чему это приведет, но готовность быть во всеоружии — это единственная мера, которую мы должны будем предпринять, — заявил он.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выступил против нормализации отношений с Россией. По его словам, об улучшении связей между двумя странами можно будет задуматься только после решения спорных территориальных вопросов, связанных с признанием РФ независимости Абхазии и Южной Осетии.