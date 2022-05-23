Премьер Японии: Токио и Вашингтон должны лидировать в мире Премьер Японии Кисида заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

Премьер-министр Японии Фумио Кисида / Фото Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего приветственного слова в начале переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Японии и США необходимо лидировать в мире, чтобы осуществить принцип «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона», пишет РИА Новости. Он добавил, что нынешний визит американского лидера в Японию очень значимый.

Рад приветствовать президента Байдена с его первым визитом в Японию в этом качестве. Нынешний визит демонстрирует, что каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона... Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, — сказал Кисида.

До этого состоялась личная беседа двух лидеров, на ней присутствовали только переводчики.

Планируется, что в ходе двусторонних переговоров лидеры стран смогут обсудить вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений и ситуацию на Украине, речь также пойдет и об усилении присутствия Китая в регионе. Кроме того, в числе тем — обеспечение безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Также стороны призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к программе сокращения ядерных вооружений.

Накануне встречи с Кисидой император Японии Нарухито принял в своей резиденции президента США Джо Байдена.Тема беседы не разглашается. Нарухито уже встречался с Байденом в 2013 году, когда нынешний глава государства был вице-президентом США. В 2019 году японский император принимал у себя Дональда Трампа.