Байден встретился с императором Японии

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Император Японии Нарухито принял в своей резиденции президента США Джо Байдена. Встречу показал телеканал NHK.

Издание не приводит сведений о содержании разговора. Нарухито уже встречался с Байденом в 2013 году, когда нынешний глава государства был вице-президентом США. В 2019 году японский император принимал у себя Дональда Трампа.

После встречи с императором Байден проведёт переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Также он встретится с родственниками японцев, которые были похищены северокорейскими службами в прошлом веке.

Байден будет находится в Японии до 24 мая. В последний день он примет участие в саммите лидеров Четырёхстороннего диалога по безопасности, в которых входят США, Япония, Индия и Австралия.

Президент США Джо Байден начал своё азиатское турне визитом в Сеул. Его главной целью является мобилизация союзников для политического, экономического и технологического противостоянию Китаю.