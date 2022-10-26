Премьер-министр Италии пообещала Байдену продолжить поддержку Украины Белый дом: премьер-министр Италии Мелони пообещала Байдену продолжить поддержку Украины

Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press

В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала американскому президенту Джо Байдену продолжить поддерживать Украину. Стороны также договорились усилить сотрудничество двух стран в рамках НАТО. Главы Италии и США заявили о совместной работе по реагированию на вызовы со стороны Китая«.

Собеседники обсудили приверженность дальнейшему оказанию помощи Украине, призыву России к ответу за ее агрессию, реагированию на вызовы со стороны Китая, — сказано в пресс-релизе Белого дома.

В ходе телефонных переговоров лидеры двух стран договорились обеспечить поставки «доступных» энергоносителей.

Норвегия продолжит поставки вооружений Украине, заявил ранее государственный секретарь в Министерстве иностранных дел страны Эйвинд Вад Петерссон изданию Aftonbladet. Дипломат отметил, что Киев действует в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Осло поставляет Украине оружие из-за специальной операции России. Он добавил, что Норвегия будет оказывать и другую поддержку Украине, но не уточнил о чем идет речь.