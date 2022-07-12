В Грузии рассказали, какие санкции применят к России Премьер Грузии: против России не будет вводиться санкций

Фото: Goncalo Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили самостоятельно приняло решение не вводить никаких национальных санкций против РФ, ограничившись только теми мерами, которые коллективно были одобрены западными международными структурами, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заявление премьера.

Отмечается, что оппозиция обвинила власти Грузии и правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) в том, что якобы не принимают ни одного важного решения без указаний основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили.

Если кто-то думает, что мы отказались от введения антироссийских санкций по указанию Бидзины Иванишвили, то он глубоко ошибается. Мы не нуждаемся ни в чьей подсказке, поскольку сами тоже любим родину и не желаем ей войны, — написал глава правительства.

Ранее лидеры стран НАТО заявили о намерении расширить поддержку Грузии и проводить там больше учений, а также увеличить миссию в Тбилиси. Между тем военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что активизация НАТО в Грузии вызвана стремлением отвлечь российские силы с более актуальных направлений работы. При этом в самой Грузии «помнят итоги 2008 года, когда Россия провела так называемое принуждение к миру».