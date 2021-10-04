Представители Шакиры прокомментировали информацию об офшорах певицы

Информация об офшорных компаниях известной колумбийской певицы Шакиры не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили её представители. В «досье Пандоры» говорится, что она открывала офшоры во время обвинения в налоговом мошенничестве.

Как утверждают местные СМИ, Шакира, с 2011 года проживающая в Барселоне, открывала компании в офшорных зонах, в том числе и во время обвинения её в Испании в налоговом мошенничестве на сумму €14,5 миллиона. В «досье» говорится о трёх компаниях, в том числе о Titania Management, о которой было неизвестно ранее.

Группа юридических и налоговых консультантов Шакиры категорически опровергает, что упомянутые компании были зарегистрированы в 2019 году. Её компании были созданы в период с 2001 года по самое позднее 2009 год, согласно законодательству, и гораздо ранее, чем Шакира стала резидентом Испании, — заявили представители певицы.

Они также отмечают, что налоговые органы Испании были своевременно уведомлены о существовании этих компаний.

Ранее Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Среди заметных россиян в нём фигурируют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф и семья главы Ростеха Сергея Чемезова.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с досье. По его словам, ничего особенного в этом расследовании власти не увидели, скрытых «богатств» окружения главы государства Владимира Путина в нём нет. Его слова приводит РИА Новости.