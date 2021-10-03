«Голословные утверждения»: в Кремле оценили «досье Пандоры»

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с так называемым досье Пандоры. По его словам, ничего особенного в этом расследовании власти не увидели, в нём нет скрытых «богатств» окружения главы государства Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Скажем так, работа этой организации нам тоже хорошо известна, мы не знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что демонстрация роли США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны — единственное, что действительно бросается в глаза в «досье Пандоры».

Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Крупнейшим налоговым убежищем в материалах называются США.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что никогда ничего не скрывал и не участвовал в противоправных сделках. Так он прокомментировал информацию, размещённую в опубликованном в воскресенье, 3 октября, докладе «досье Пандоры».