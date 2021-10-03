«Никогда не скрывал»: Эрнст опроверг участие в противоправных сделках

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что никогда ничего не скрывал и не участвовал в противоправных сделках. Так он прокомментировал информацию, размещённую в опубликованном в воскресенье, 3 октября, докладе «Досье Пандоры».

По информации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), сообщается , что Константин Эрнст стал секретным партнёром в сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей к ним территорий в Москве.

В докладе утверждается, что доля в сделке была получена Эрнстом за организацию церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014 в Сочи.

По словам самого Эрнста, он никогда не скрывал своего участия в сделке по приватизации, однако она не была компенсацией за работу на Олимпиаде.

Я не совершал никаких противоправных действий... Я не совершаю их сейчас и не собираюсь. Так меня воспитали родители, — приводятся на сайте ICIJ слова Эрнста.

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что Международный консорциум журналистов опубликовал доклад «Досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран.

Сообщалось, что в докладе упоминается премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Пакистана, король Иордании Абдалла II и ряд других политиков. Имя российского лидера Владимира Путина в файлах не фигурирует.