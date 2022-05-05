Представитель Зеленского: Шария будут судить на Украине

Анатолий Шарий / Фото Анатолий Шарий/Социальные сети

Задержанного в Испании украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария будут судить на Украине, заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, слова которого приводит агентство УНИАН. На данный момент Шарий находится под подпиской о невыезде и ожидает решения по экстрадиции на родину.

Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам. Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия - у меня сомнений тоже нет, - сказал Вениславский.

Шария задержали 4 мая в Испании. Украинские власти подозревают оппозиционера в госизмене, а также в нарушении равенства прав и свобод человека. Задержать мятежного блогера удалось благодаря «тесному взаимодействию» СБУ с их международными партнёрами, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее Украина объявила оппозиционного политика в государственный розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила его неявка в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела.