Правительство Турции обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО

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Вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии будет рассмотрен в понедельник, 23 мая, на заседании турецкого правительства. Его возглавит президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал TRT. Ранее руководство страны заняло жёсткую позицию в отношении присоединения к Альянсу двух скандинавских государств.

Также в повестке вопросы урегулирования украинского кризиса и прикладываемые Анкарой для этого дипломатические усилия, ситуация в Восточном Средиземноморье и в Ливии, а также события в Афганистане. Кроме того, правительством будет обсуждаться проблематика противодействия терроризму и осуществляемые силами безопасности Турции операции как на территории государства, так и за его пределами — в Ираке и Сирии — против представителей курдских сепаратистов.

Экономика Турции также на повестке дня в связи с высокой инфляцией, которая достигла в апреле 70% и продолжает сохранять тенденцию к росту. Это вызывает колебания на рынках, отмечает телеканал. Итоги заседания правительства президент Турции по традиции подведёт в телеобращении к нации.

Экс-представитель Турции в Североатлантическом альянсе Наим Бабюроглу заявил, что Турция сможет наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, даже если это займёт 20 лет. По его мнению, Анкара будет вести переговоры по этому вопросу в первую очередь с Вашингтоном, а не с Хельсинки и Стокгольмом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган резко негативно высказался о вступления Швеции и Финляндии в блок.

При этом процесс вступления Финляндии и Швеции, которые начали процедуру после спецоперации России на Украине, может занять от 8 до 12 месяцев. Однако для присоединения к Альянсу им необходимо получить одобрение всех 30 членов НАТО.