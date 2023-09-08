Правда ли, что финны разбрасывают у Карелии вакцину от бешенства: зачем это Yle: В Финляндии рядом с Карелией сбрасывают с воздуха вакцину от бешенства

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В юго-восточных районах Финляндии на границе с Россией начали разбрасывать с воздуха съедобную вакцину от бешенства, сообщает финское издание Yle. Опасно ли это для жителей Карелии?

Что известно о вакцине и почему к ней нельзя прикасаться

Агентство пищевой безопасности Финляндии сообщило, что вакцину разбрасывают с самолета на отрезке длиной 40 км от Иломантси до Виролахти, а также вдоль южного побережья от восточной границы к провинции Пюхтяа. Эти мероприятия будут длиться на протяжении месяца.

Цель вакцинации — препятствовать распространению бешенства среди диких животных на территории страны. Препарат представляет собой брикеты со съедобной массой.

«Прикасаться к брикетам нельзя, поскольку плотоядных животных отпугивает человеческий запах. Если брикеты обнаружатся вблизи жилья, их необходимо в перчатках перенести в безопасное место», — сообщили в Агентстве пищевой безопасности Финляндии.

Почему бешенство животных опасно для людей

Ветеринар Маргарита Наумова рассказала NEWS.ru, что зараженное бешенством животное представляет опасность для всех теплокровных, в том числе и для людей. В настоящий момент не существует лекарства от этой инфекции.

«Что касается бешенства, от данного заболевания лекарства нет. Только профилактика ежегодной вакцинацией, как для животных, так и для людей. Полноценно диагностировать данное заболевание можно только посмертно», — заявила медик.

Хирург Александр Гоев предупреждает, что даже вакцинированное от бешенства животное может передать инфекцию человеку. В случае укуса пострадавшему нужно оказать первую помощь, после чего сразу же обратиться к врачу.

«Укусившая человека собака может болеть и являться носителем вируса бешенства, разрушающего нервные стволы головного мозга и приводящего к смерти. Укушенный участок промойте не просто водой, а раствором с дезинфицирующими свойствами. Затем полейте рану перекисью водорода, а кожу около раны смажьте йодом. После обработки наложите на рану марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату. Не сдавливайте поверхность, закрепите бинтом или пластырем», — сообщил врач NEWS.ru.

В России в 2022 году, согласно данным Роспотребнадзора, было зафиксировано два случая бешенства у людей.

Какие симптомы бешенства у людей и животных

По данным Всемирной организации здравоохранения, у людей симптомы бешенства на ранней стадии могут проявляться в виде лихорадки и необычного или необъяснимого покалывания в месте раны. В более поздних состояниях вирус распространяется на центральную нервную систему, вызывая смертельное воспаление головного и спинного мозга.

В ВОЗ выделяют два типа бешенства. Яростное вызывает признаки гиперактивности, возбудимого поведения, боязни воды и сквозняков. При паралитическом мышцы постепенно атрофируются, начиная с места укуса или царапины. Затем человек впадает в кому.

Ветеринар Маргарита Наумова заявила, что после заражения бешенством у животных наблюдается слюнотечение, гипертермия, расширение зрачков и учащение дыхания.

«Животное становится возбужденным, иногда агрессивным или, наоборот, слишком ласковым. Появляется светобоязнь, дрожь, нарушение координации движений. Иногда наблюдается диарея. Инкубационный период длится от одной недели и до года, зависит от места проникновения вируса в организм, но в среднем 10 дней, как принято считать», — объяснила она NEWS.ru.

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