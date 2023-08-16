Ветеринар назвала симптомы чумки и бешенства у собак Ветеринар Наумова указала на схожие симптомы чумки и бешенства у собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Симптомы бешенства и чумки у собак очень похожи, как правило, после заражения у животных наблюдается слюнотечение, гипертермия, расширяются зрачки и учащается дыхание, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. При чумке питомец заразен только для других животных, бешенство же опасно и для людей, как для всех теплокровных, отметила врач.

Животное становится возбужденным, иногда агрессивным или, наоборот, слишком ласковым. Появляется светобоязнь, дрожь, нарушение координации движений. Иногда наблюдается диарея. Инкубационный период длится от одной недели и до года, зависит от места проникновения вируса в организм, но в среднем 10 дней, как принято считать, — рассказала ветеринар.

При чумке продлить и поддержать жизнь собаки можно, если обратиться к врачам на ранних стадиях. Для профилактики можно ежегодно проводить вакцинацию, добавила она.

А вот что касается бешенства, от данного заболевания лекарства нет. Только профилактика ежегодной вакцинацией, как для животных, так и для людей. Полноценно диагностировать данное заболевание можно только посмертно, — констатировала Наумова.

Ветеринар также рассказала о российских вакцинах от бешенства и чумки для собак. Это препараты «Мультикан» и «Рабикс», которые, по ее словам, активно применяются и отлично работают. И хотя ни одна вакцина не дает полной гарантии защиты, у вакцинированных питомцев будет больше шансов перенести болезнь легче, указала специалист.