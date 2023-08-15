Ветеринар рассказала, есть ли в России свои вакцины для собак от чумы Ветеринар Наумова: в России есть собственные вакцины для собак от чумы

Россия обладает собственными вакцинами для собак от бешенства и чумы — «Мультикан» (4,6,8) и «Рабикс», рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Эксперт добавила, что препараты «отлично работают».

В РФ есть свои вакцины от бешенства и чумы: «Мультикан» (4,6,8) и «Рабикс». Препараты активно используют и отлично работают. Ни одна вакцина не дает 100% гарантии, что животное не заразится тем или иным заболеванием, но у вакцинированных питомцев шанс легче перенести болезнь намного выше, — подчеркнула Наумова.

По ее словам, случаи бешенства собак носят очаговый характер, чаще всего в неблагополучных районах, где домашние животные могут соприкасаться с дикими — лисами, ежами, волками, енотами — переносчиками обеих инфекций.

Портал «Фармацевтический вестник» накануне заявил, что «Эланко Франс С.А.С» и АО «Биовета» отказали в соответствующих сертификатах, из-за чего их продукция не сможет ввозиться в РФ с 1 сентября.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов рассказал NEWS.ru, что иностранным производителям ветеринарных лекарств, в том числе вакцин для собак от бешенства и чумы, «Эланко Франс С.А.С» и АО «Биовета» отказали в получении соответствующих сертификатов из-за несоответствия принятым в России стандартам качества.