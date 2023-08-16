Стали известны самые популярные прививки у россиян В компании BestDoctor назвали топ-10 самых популярных прививок этого лета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая популярная прививка этого лета — вакцина от клещевого энцефалита. Ее планируют применить (или уже применили в этом сезоне) 13% россиян. Данные соответствующего исследования NEWS.ru предоставили в группе компаний BestDoctor и агентстве А2 Research. Ими были опрошены 1,2 тыс. респондентов из российских городов-миллионников.

Самая популярная прививка текущего летнего периода — от клещевого энцефалита. Следом по популярности идут прививки от полиомиелита и бешенства (по 12% соответственно). Задумываются россияне и о вакцинации против «осенних болезней». Так, опрошенные планируют заблаговременно сделать прививки от гриппа (10%), Covid-19 (8%) и кори (6%) до конца августа, — сообщили в BestDoctor.

На седьмом месте по популярности — прививка от туберкулеза (БЦЖ), на восьмом — от брюшного тифа, на девятом — адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, а на десятом — вакцина от лишая.

С ростом популярности внутреннего туризма у россиян стали особенно востребованными такие направления как Алтайский край, Иркутская область, Бурятия, Карелия, Ленинградская область. Это эндемичные районы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом в весенне-летний период, — объяснила инфекционист BestDoctor. Александра Шишкина.

Почти четверть участников исследования (22%) рассказали, что делают прививки из-за страха заболеть сезонными болезнями. Другая популярная причина для вакцинации — путешествия, где прививки обязательны (18%). Многие респонденты (13%) также стараются соблюдать календарь вакцинации.

Любопытно, что большинство опрошенных россиян (26%) не готовы тратиться на вакцинацию в принципе. Если делать прививки, то только в бесплатных поликлиниках или медицинских станциях — это отметил каждый четвертый респондент (25%). Оплачивать эту услугу в частных клиниках за собственные деньги (если она не включена в ДМС) не готовы 78% россиян.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала NEWS.ru, что укусы клещей часто могут приводить к летальному исходу именно у молодых и здоровых людей, потому что клещевой энцефалит непредсказуем. Так она прокомментировала смерть 17-летнего хоккеиста Евгения Хвалько. По ее словам, за полгода до сезона клещей необходимо прививаться.