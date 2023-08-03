Врач-терапевт объяснила смерть чемпиона России из-за укуса клеща Терапевт Чернышова объяснила смерть хоккеиста Хвалько от укуса клеща непредсказуемостью энцефалита

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Укусы клещей часто могут приводить к летальному исходу именно у молодых и здоровых людей, потому что клещевой энцефалит непредсказуем, заявила NEWS.ru терапевт Надежда Чернышова. Так она прокомментировала смерть 17-летнего хоккеиста Евгения Хвалько. По ее словам, за полгода до сезона клещей необходимо прививаться.

Перед сезоном клещей нужно обязательно делать прививки от клещевого энцефалита, обычно это делается за полгода. Вакцина защищает. К сожалению, это вещь мало прогнозируемая. Заранее сказать о том, будет ли легкое течение или нет, нельзя. Это может быстро привести к летальному исходу. У молодых и здоровых людей инфекция часто развивается быстро, — сказала Чернышова.

Она рекомендовала также выбирать правильную одежду для похода в лес, устраивать каждые 20 минут осмотр, если отправляетесь вместе с компанией, и в случае укуса клеща незамедлительно обратиться к врачу, чтобы определить, является ли насекомое переносчиком инфекции.

Если вы собираетесь идти в лес, то нужно нормально одеться: штаны заправить в носки, обуть высокую обувь, никаких голых щиколоток и коротких рукавов, на голове обязательно головной убор. Если вы идете не один, каждые 20 минут нужно устраивать друг другу осмотр, есть ли клещ на коже, потому что он кусает не сразу, он может долго сидеть на одежде. Желательно сходить в травмпункт, чтобы удалить клеща, — добавила врач.

Также нужно отнести клеща на анализ, чтобы определить, является ли он переносчиком вируса.

Ранее стало известно, что чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько скончался в возрасте 17 лет от укуса клеща. Врачи боролись за его жизнь несколько недель, но не смогли его спасти. Смерть вызвана осложнениями от клещевого энцефалита.